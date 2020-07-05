Özpolat'a madalya
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özpolat'a madalya

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının en büyük madalyası, bu yıl Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gazeteci Hamit Özpolat'a verildi.

Özpolat'a madalya
05.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:39

Kazakistan Cumhurbaşkanlığının en büyük madalyası, bu yıl Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Gazeteci Hamit Özpolat'a verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkan Vekili Hamit Özpolat'a, "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle Kazakistan'ın en büyük onur nişanesi olan madalya ile ödüllendirildi.

"Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle Dünyada ender kişilere verilen madalya bu yıl Türk Dünyasına sunduğu katkılardan dolayı Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat'a verildi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Hamit Özpolat, madalya almasıyla ilgili yaptığı açıklamada, " Türk Dünyasının Bilge Lideri Kazakistan Kurucusu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev ve şimdiki Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Comart Tokayev'in takdirleri ve imzası ile "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" nedeniyle şahsıma layık görülen madalyayı almak beni çok mutlu etti. Bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti, Dünyadaki tüm Türkleri ve özellikle memleketim Malatya adına almak beni ayrıca gururlandırdı" ifadelerini kullandı.

Özpolat, "Ömrüm yettikçe bundan sonrada gerek Malatya olsun gerek ülkem ve tüm Türk Dünyası adına elimden geldiği kadar katkı sunmak için mücadele edeceğim. 300 milyonu aşkın Türk Dünyasının birliği için Dünyadaki tüm Türk Dünyası ortak hareket etmeliyiz. Ata yurtları Kazakistan'dan Çin Türkistan'ından Adriyatik Denizine kadar olan Türk Birliğini, ekonomisini,, kültürünü ve her anlamda birlik bütünlüğünü yeniden sağlamalıyız. Artık Türk Dünyasının küllerinden yeniden doğma vakti gelmiştir. Binlerce yıldır kurduğumuz cihanda ki tüm Devletlerimizi, Beyliklerimizi yeniden bir çatı altında toplama vaktidir. Artık tek kutuplu küresel sömürgeci emperyalist güçlerin karşısında yeniden cihan devleti olmak için 300 milyonu aşkın Türk'ün birlik zamanı gelmiştir" dedi.

Hamit Özpolat,"3 Temmuz 2020 tarihinde Kazakistan'nın kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in taktirleri ve imzası ile Ata yurtlarının şimdiki Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'in kararları doğrultusunda Kazakistan ve Türkiye arasındaki kültürel, ekonomik ve kardeşlik ilişkisine yaptığım katkılardan dolayı "Kazakistan Halk Asamblesi Kuruluşunun 25. Yılı" madalyası ile ödüllendirildim.

Elbaşı Sayın Nursultan Nazarbayev'e ve Cumhurbaşkanı Kasım Comart Tokayev'e beni bu madalyaya layık gördükleri için şükranlarımı arz ederim. Ödülün tarafıma takdim edilmesindeki katkılarından dolayı değerli dostum Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi sayın Abzal Saparbakuly ve yine değerli dostum Malik Otarbayev'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor Haber
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Haber
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi Haber
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi Haber
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Mahkeme, 'Polis kesemez' diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti Haber
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakalardaki azalışın durmasında süper bulaştırıcılar rol oynuyor
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Vaka sayısında artış yaşanan 5 kentimizden biri olan Diyarbakır'da halk halaydan vazgeçmiyor
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Sakarya'daki patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi, karısını son kez gördüğü anı anlattı
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Engelli genci 'Ne bakıyorsun?' diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Engelli genci "Ne bakıyorsun?" diyerek öldüresiye döven vicdansız, yakalandı
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Bülent Turan Esra Erdoğan Berat Albayrak Mustafa Şentop
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Henry Onyekuru Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: Özpolat'a madalya - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 12:05:07. #1.15#
title