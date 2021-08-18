Özpınar MASKİ ile kesintisiz içme suyuna kavuştu

MASKİ Genel Müdürlüğünün Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar mahallesinde açtığı yeni sondaj kuyusunda elektrik ve terfi hattı çalışmalarını tamamlamasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, MASKİ ekiplerinin özverili çalışmasıyla yaşadıkları sorunun sona erdiğini bildirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar mahallesinde açılan saniyede 8 litre verime sahip yeni sondaj kuyusunda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı ve 550 metrelik elektrik hattı döşeme çalışması ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince de 650 metrelik terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanmaya başlandı.

"Su hayattır. Su olmadan hiçbir şey olmuyor"

Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, geçen yıldan itibaren mahallelerinde su sıkıntısı yaşamaya başladıklarını ve MASKİ Genel Müdürlüğünün bu sıkıntılarını giderdiğini belirterek, "MASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda yeni açılan sondajımızdan hanelerimize su verilmeye başlandı. Mahalle sakinlerimizin yaşadığı su sıkıntısı sona erdi. Su hayattır. Su olmadan hiç bir şey olmuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler