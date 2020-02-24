Özpınar Mahallesinde vatandaşlar depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - VAN
Yıkılan evler Vatandaşların sokağa kurduğu sobalarda ısınması Koyun sürüsünün ilerlemesi Evi yıkılan depremzedenin sokakta bisküvi yiyip, su içmesi Depremzedenin konuşması Çadır kurulması Enkaz altında kalan yapılar Vatandaşların evlerinin enkazının başında bekleyişi VAN - Merkez üssü İran'ın...
Yıkılan evler
Vatandaşların sokağa kurduğu sobalarda ısınması
Koyun sürüsünün ilerlemesi
Evi yıkılan depremzedenin sokakta bisküvi yiyip, su içmesi
Depremzedenin konuşması
Çadır kurulması
Enkaz altında kalan yapılar
Vatandaşların evlerinin enkazının başında bekleyişi VAN - Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesindeki depremzedeler, depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.