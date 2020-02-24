Özpınar Mahallesinde vatandaşlar depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - VAN
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Özpınar Mahallesinde vatandaşlar depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - VAN

Yıkılan evler Vatandaşların sokağa kurduğu sobalarda ısınması Koyun sürüsünün ilerlemesi Evi yıkılan depremzedenin sokakta bisküvi yiyip, su içmesi Depremzedenin konuşması Çadır kurulması Enkaz altında kalan yapılar Vatandaşların evlerinin enkazının başında bekleyişi VAN - Merkez üssü İran'ın...

24.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:40
Özpınar Mahallesinde vatandaşlar depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - VAN

Yıkılan evler

Vatandaşların sokağa kurduğu sobalarda ısınması

Koyun sürüsünün ilerlemesi

Evi yıkılan depremzedenin sokakta bisküvi yiyip, su içmesi

Depremzedenin konuşması

Çadır kurulması

Enkaz altında kalan yapılar

Vatandaşların evlerinin enkazının başında bekleyişi - Merkez üssü 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesindeki depremzedeler, depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Özpınar Mahallesinde vatandaşlar depremin ardından yaralarını sarmaya çalışıyor - VAN
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