Özpınar Mahallesi MASKİ ile kesintisiz içme suyuna kavuştu
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Özpınar Mahallesi MASKİ ile kesintisiz içme suyuna kavuştu

Özpınar Mahallesi MASKİ ile kesintisiz içme suyuna kavuştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj kuyusunda elektrik ve terfi hattı çalışmalarını tamamlamasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde açtığı yeni sondaj kuyusunda elektrik ve terfi hattı çalışmalarını tamamlamasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu verilmeye başlandı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesine bağlı Özpınar mahallesinde açılan saniyede 8 litre verime sahip yeni sondaj kuyusunda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından pompa montajı ve 550 metrelik elektrik hattı döşeme çalışması ile İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince de 650 metrelik terfi hattı döşeme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mahalleye kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlanmaya başlandı.

Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, geçen yıldan itibaren mahallelerinde su sıkıntısı yaşamaya başladıklarını ve MASKİ Genel Müdürlüğünün bu sıkıntılarını giderdiğini belirterek, "MASKİ ekiplerinin özverili çalışmaları sonucunda yeni açılan sondajımızdan hanelerimize su verilmeye başlandı. Mahalle sakinlerimizin yaşadığı su sıkıntısı sona erdi. Su hayattır. Su olmadan hiç bir şey olmuyor" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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