Ozon Terapi Nedir? Dr. Barış Duman, koronavirüs günlerinde daha sık tercih edilen Ozon Terapi'yi anlattı

Ozon terapi, ozon gazı kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Ozon gazı, üç adet oksijen atomundan oluşan bir gazdır. Kendine has özel bir kokusu vardır. Biz Ozon Terapide vücudumuzdaki antioksidan üretim mekanizmalarının çalışır duruma gelmesi ve vücudun enfeksiyon ve diğer dış etkilere karşı direncinin artmasını sağlarız. Vücudumuzda meydana gelen tepkime ve birtakım birikimlerle toksik etkilerin azaltılmasında da Ozon Terapi'den faydalanırız. Ozon Terapi iyi bir detoks uygulamasıdır. Tıbbi ozon, saf ozonla saf oksijenin belli oranda karıştırılmasıyla oluşur. Yüzde 95 oksijen ve dozuna göre yüzde 5 ozon içermektedir. Elde edilen tıbbi ozon, hastaya belli dozlarla verilir. Her hastaya ve her hastalığa aynı doz verilmez. Sizin hastalığınız için uygun olan ozon dozuna, doktorunuz karar verecektir. Ozon Terapi'nin vücudun bağışıklık sistemini yükselterek vücudun enfeksiyon direcini artırmaktadır. Virüs bakteri ve mantar gibi patojenlere güçlü bir dezenfeksiyon işlevi de vardır. Ozon Terapi, birkaç değişik teknikle uygulanmaktadır. Kan yoluyla yapılan uygulamaların yanında, kas içine enjeksiyonlar, eklem içine enjeksiyonlar, açık yaralara direkt ozon uygulamaları ve rektal yolla uygulamalar gibi pek çok ozon uygulama yöntemi vardır. Ozon Terapi ile vücudumuzda yüksek oksijenlenme sağlayarak hem kanser önlemede hem de kronik hastalıklar üzerinde destekleyici etkileri vardır.& ;