Ozon terapi birçok derde deva oluyor
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Ozon terapi birçok derde deva oluyor

Dr. Mesut Ayyıldız, "Ozon terapi ile amaç hastalıklı yada zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır." dedi.

Ozon terapi birçok derde deva oluyor
22.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:46

Dr. Mesut Ayyıldız, ozon terapi hakkında önemli bilgiler verdi. İnsan sağlığı için en önemli elementlerden biri olan ozon gazının vücut için en yararlı şekilde kullanılması sonucu ortaya çıkan tedaviler bütünü olduğunu ifade eden Dr. Ayyıldız, "Latince ozon kelimesi koku ve koklamaktan gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren ve insan bünyesine direnç veren bir yapıda olması sebebiyle ozon terapi en etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Bilinenin aksine ozon terapi sadece yaşlanmayı geciktirmekle kalmayıp birçok hastalığın tedavisinde de kullanılmakta ve acısız ağrısız olması sayesinde tedavi yöntemleri arasında üstün başarı sağlamaktadır. Ozon terapi ile amaç hastalıklı yada zarar görmüş olan bölgelere oksijen girişinin arttırılarak bölgenin sağlıklı dolaşım seviyesine ulaşmasıdır." dedi.

Dr. Ayyıldız, ozon Tedavisinin yararlarını ise şöyle sıraladı: "Daha temiz, yumuşak ve daha gençleşmiş bir cilt, hücre ve dokulara giden kan dolaşımını hızlandırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir, enfeksiyona karşı direnci arttırır. Damarları yeniler, tansiyonun düzelmesini sağlar. Kan ve lenf sistemini temizler. Kaslarda biriken toksini gidererek kasları gevşetir ve yumuşatır, esnekliğini arttırır. Eklem ağrılarını ve kas rahatsızlıklarını iyileştirir. Hormon ve enzim üretimini normale döndürür. Beyin fonksiyonlarını ve hafızayı kuvvetlendirir. Stres hormonu olarak bilinen adrenalini okside ederek genel bir sakinlik sağlayarak depresyon kaynaklı gerginliği gidermeye yardımcı olur."

Dr. Ayyıldız yönetimleri de şöyle sıraladı:

"Majör yöntem: En yaygın kullanım metottur. Bu metotla kişiden 50- 200 ml. arasında alınan kan dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar aynı kişiye damardan geri verilir.

Minör yöntem: Kişiden alınan 2-5 cc arası kan dozu belirlenmiş ozonla karıştırılarak kişiye kastan enjekte edilir.

Vücut boşluklarına ozon verilmesi: Rektal-makat yoluyla, vajinal ve kulak yoluna püskürtme yöntemi ile kişiye ozon verilir.

Eklem içine ozon verilmesi: Kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında uygun bir iğne ile belirli dozda ozon gazı kişinin eklemine enjekte edilir."

Ozon terapinin kullanıldığı hastalıklar bilgi veren Dr. Ayyıldız, şunları söyledi: "Dolaşım bozuklukları, kronik yorgunluk sendromu, nörolojik hastalıklar kadın hastalıkları ve cinsel sorunlar, bakteri, virüs ve mantar enfeksiyonları kas-eklem ve romatizmal hastalıklar, diyabet (şeker hastalığı), mide ve bağırsak hastalıkları (gastrit, reflü ve ülser) zayıflama , selülit , diş ve dişeti hastalıkları, anti-aging, yaşlı kişilerde önlem ve tedavi, göz hastalıklarında, kanser tedavisinde cilt mantarları ve enfekte cilt lezyonları, zona, sedef hastalığı, uçuklar ve egzema enfekte yaralar, açık yatak yaraları, alt bacağın ülserleri."

Kaynak: Bültenler

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