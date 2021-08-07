ÖZOKFED, okul öncesi eğitimin sorunları için sahada

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Federasyonu (ÖZOKFED) üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı.

Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve Çocuk Kulüpleri Federasyonu (ÖZOKFED) üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın açıklaması yaptı.

Dernek Başkanı Belihan Fidan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ilk özel okulu öncesi federasyonu olarak kuruluşlarını tamamladıklarını belirtti.

Federasyonun okul öncesi eğitim ve çocuk kulüpleri derneklerinin bir araya gelmesiyle kurulduğunu aktaran Fidan, bu kurumların sesi olacaklarını, yaşanan olumlu veya olumsuz gelişmeleri birinci ağızdan yetkililere ulaştırarak sorunların çözümünde en önemli basamak olacaklarını kaydetti.

Fidan, gerek hizmet içi eğitim gerekse veli, öğretmen eğitim seminerleriyle, akademik çalışmalarla sektöre hizmet etmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin