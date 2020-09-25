Öznur Sazlar davasında karar çıkmadı

Eskişehir'de boşanmak üzere olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de boşanmak üzere olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, sanık Harun Sazlar İstanbul Metris Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 15 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Bir önceki celsede psikolojisinin bozuk olduğunu söyleyen sanık Harun Sazlar, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasının doğru olmadığını ifade etti. Mahkeme heyeti, Harun Sazlar'ın psikolojik sorunlarının olup olmadığı yönünde yapılan araştırma raporunun beklenmesi sebebiyle davayı 26 Kasım'a erteledi.

Görülen duruşmanın ardından ise bazı kadın platformlarının üyeleri adliye önünde toplanarak Öznur Sazlar'a destek verdi.

Olay

Olay, geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı