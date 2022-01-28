Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu - Haberler Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22'nci haftasında 18 Ocak Salı günü ilk yarısı oynanan ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle önce bir gün sonraya, ardından da ileri bir tarihe ertelenen Gaziantep FK - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda Kalyon Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Salı, Ocak, Spor, Haber

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