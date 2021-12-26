GÖLE, ARDAHAN (DHA) - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Zeki Murat Göle : Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız

'İstediğimiz yerde değiliz'

'Pelkas'a çok inanıyoruz'

' Valencia antrenman yapma şansı fazla bulamadı'

'İrfan Can devamlı oynama şansı bulamadı o da düzelecektir'

Sumudica: Her şey bitmiş sayılmaz

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ - Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, zor zamanlardan geçtiklerini ve Fenerbahçe'ye sarılmaları gerektiğini söyledi. İlk golü bulana kadar baskılı bir oyun oynadıklarını ifade eden Zeki Murat Göle, 'Ondan sonra önde karşılamada problemler yaşadık ve bu periyotta Malatyaspor oyunun dengesini sağladı ve pozisyonları oldu. Daha sonra yaptığımız mücadeleyle daha kompakt oyunla erittik devreye 1-0 girdik. İkinci yarıya başlarken baskıdan ziyade biraz daha ikinci bölgede bekleyip enerjimizi kullanıp gitmeyi düşünüyorduk. Gol beklentisi en yüksek olan takımız ama geliştirmemiz gerekiyor, skora yansıtamıyoruz. Bunun üzerinde çalışmalar yapacağız. Fenerbahçe genetiğine uygun bir oyun oynatmaya çalışıyoruz. Bunun meyvesini ilk yarıda aldık, en çok pas yaptığımız ilk yarı oldu. Seyircilerimize teşekkür ediyorum, bizi desteklemeye geldiler. Biz mücadeleyi sonuna kadar bırakmayacağız' dedi.

'İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ'

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Göle, 'Hazırlık maçlarını mağlubiyetsiz geçtik, sistemi oturtmaya çalışıyorduk ve bunun meyvelerini milli araya kadar aldık. Ondan sonra bazı kırılmalar oldu. Takım biraz geriye gitmeye başladı. Sonra tekrar bir reaksiyon geldi. Tekrar toparlamaya çalıştık ama yeterli olmadı. Son dönemde ilk yarının son maçında tekrar bir takım umut verdi ama istediğimiz yerde değiliz, bu oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Sıralamada üst sıralara çıkmamız gerekiyor' diye konuştu.

'PELKAS'A ÇOK İNANIYORUZ'

Zeki Murat Göle; Pelkas, Valencia ve İrfan Can'ın durumları ile ilgili olarak ise 'Pelkas'ın antrenman performansında sıkıntı yoktu. Sakatlıktan kurtuldu, sadece süre bulmadı. Sadece antrenman futbolcusu şekilde sezonu sürdürüyorsanız düşüşler olacaktır, süre alamadığınız müddetçe. Biz şu an Pelkas'a süre vermeye başladık, çok inanıyoruz kendisine. Onu kazanmaya devam edeceğiz. Valencia'nın durumu farklı. Sakatlık durumu daha çok uzadı. Antrenman yapma şansı fazla bulamadı. O'nun daha çok antrenmana ihtiyacı var. O periyotları Fatih hocamız çok iyi yönetiyor. Yakın zamanda toparlayıp faydalı olacaktır. İrfan'da da aynı problem oldu. Devamlı oynama şansı bulamadı, o da düzelecektir' şeklinde konuştu.

SUMUDICA: HER ŞEY BİTMİŞ SAYILMAZ

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise puan almayı hak etmediklerini dile getirdi. Kendilerinden daha iyi bir takımla karşılaştıklarını dile getiren Sumudica, 'Tribünde 25 bin kişilik taraftara karşı oynadık. Fenerbahçe'ye karşı 2-3 tane net pozisyon bulup gol atamıyorsanız şans bulduklarınızdan daha fazla skor üretmelisiniz. Daha iyi takımları var ve değiştirmek için yedek kulübesinde daha fazla oyuncuları var. Son 6-7 maçta bunu söylüyorum, transfer sezonu açılana kadar alabildiğimiz kadar puan alacağız, başka da çözümümüz yok. Tabii çok da bir şey kaybetmiş bulunmuyoruz, 3 tane takım 15 puanda. Her şey bitmiş sayılmaz. Ligin 2'nci yarısında ne olacağını göreceğiz' dedi.