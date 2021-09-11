Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın ve Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü İrfan Buz mücadeleyi değerlendirdi. Takımının performansından memnun olduğunu belirten Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Kazanmak çok önemli iç sahada fire vermek istemiyoruz. Uzun bir maraton, henüz başındayız ama iç sahadaki maçları kazanmak istiyoruz. milli maç dönüşleri zor oluyor. Bazı oyuncularımız çok uzak yollardan geliyor. Atiba gibi Larin gibi geç gelenler de oldu. Bazıları milli takımda oynamadı ve moraller de bozuluyor tabii, toparlamak kolay olmuyor haliyle. Ama kazandığımız için mutluyuz, artık bütün konsantremiz çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı" şeklinde konuştu.

"ALDIĞIMIZ OYUNCULAR GÜZEL BİR UYUM YAKALIYOR"

İrfan Buz sözlerini şu şekilde noktaladı: "Ben her zaman söylüyorum; bir takımın 3'lü veya 5'li oynaması önemli. Biz geçen sene de bazı maçlarda üçlü oynadık, oyuncu yapımıza da uyuyor ama ben bu konuda esnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. İlla ki olacak diye bir şey yok ancak reaksiyon göstermek zorundayız. Ben takım savunmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün yediğimiz golde mesela üçlü de kaçırabilirdik ancak Semih geç kaldı. Diğer pozisyonda da verkaçtan sonra oyuncularımızın devam etmesi gerekiyor ancak sistemde hata oldu. Sistemde hata olduğu zaman, biz de kendimizi geliştirmek zorundayız."