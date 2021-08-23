Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe, evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takım teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de sezonun ilk galibiyetini Göztepe'yi deplasmanda 1-0 yenerek alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da teknik direktör İrfan Buz, iyi mücadele etmenin sonucunu aldıklarını söyledi. Buz, maçın ardından, "Geçen hafta iç sahada 5-1 kaybettiğimiz müsabakadan sonra çok zor bir deplasmana geldik. Bir reaksiyon göstermek istiyorduk. Futbolcularım çok iyi mücadele etti. Sistem 3'lü, 4'lü, 5'li oynayabilirsiniz ama önemli olan mücadele etmeniz. Göztepe'nin direkten dönen bir topu vardı. Bizim de Tetteh ile kaçırdığımız bir pozisyon vardı. Sonuçta kazandık. Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.

Buz, gündemde olan Beşiktaş'tan kaleci Utku Yuvakuran transferiyle ilgili yorum yapmadı.ÜNAL KARAMAN: KAYBETMEK ÜZÜCÜEvinde Yeni Malatyaspor'a yenilerek yine galibiyetle tanışamayan Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, "Kaybetmek üzücü ama maçın başından sonuna kadar baktığınız zaman birçok futbol doğrusunu yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.Karaman, 90 dakikanın ardından, "Yaptığımız paslar, topu üçüncü bölgeye taşımamız sonuca etki etmedi. Son vuruşları yapamadık, rakibin oyunu soğutmasına izin verdik. Son pasları yapamadık. Daha ligin başı, 2 haftadır gösterdiğimiz bir mücadele var. Ben ve oyuncularım mutlu olmayı hak ediyoruz. Taraftarlarımızı mutlu olmayı hak ediyor ama bazen mücadelemiz sonuca etki etmeyince dayanamıyorum" diye konuştu.

Maçta yeni transferlerden 5'ini kulübede oturtup yalnız stoper Arslanagic'i sahaya süren Karaman, "Takım kimyası üzerinde gayret gösteriyoruz. Geçen seneden bir takımımız var. Bugün ilk 11'de bunlardan 10 tanesini kullandık. Bazen futbolcu iyi futbolcu olsa da takımın kimyasına katkısı beklenen düzeyde karşılık bulmayabilir. Geçen hafta 11'de Tijanic'i kullanmıştık, bu hafta Beykan'ı kullandık. Her yapılan transfer oynayacak diye bir şey yok. Takım kimyasına zamanla katkı vermeleri önemli" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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