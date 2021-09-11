Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından notlar

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Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çaldı. Kardeşlerin yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Abdullah Bora Özkara üstlendi.

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Mücadele öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.