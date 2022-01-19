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Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
AA / Volkan Kaşik - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşılaşması, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'den yapılan yazılı açıklamada, "18 Ocak Salı günü saat 17.00'de başlayan ve elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ikinci devre öncesinde hakem tarafından bugün aynı saate ertelenen Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı, elverişsiz saha koşullarının devam etmesi sebebiyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelendi. Müsabaka kaldığı dakika ve şartlarda daha sonra ilan edilecek tarihte oynanacak." ifadeleri kullanıldı.

AA / Volkan Kaşik - Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Spor, Haber

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