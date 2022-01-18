Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.
GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci yarısı başlamadan yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele yarına erteledi. Mücadelenin oynanacağı saat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.- Gaziantep
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri