Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ertelendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ertelendi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı ertelendi
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı.

GAZİANTEP (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlanırken, maçın ikinci yarısı başlamadan yoğun kar yağışı nedeniyle mücadele yarına erteledi. Mücadelenin oynanacağı saat Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak.


- Gaziantep

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title