Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçının ardından

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 23'üncü haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ile Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Şener Gençtürk basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

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Golden sonra Güven'i ve Emirhan'ı oyuna aldıklarını belirten Önder Karaveli, "Biraz daha dinamik oyuncularla sahada olalım istedik. Defansif oyuncularla sahada olalım istedik, aslında planladığımız gibi de oldu. İkinci golü bulamamak bir çok maçta yaşadığımız bir problem. İkinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonu ile golü yedik. 1-1'den sonra oyuncular reaksiyon gösterdi zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak deplasmanda kazanmayı bize umut ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan kazanıp geri dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz" dedi.