Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı - Haberler
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Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda rekor kırdı

Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Milli okçular Öznur Cüre ve Sevgi Yorulmaz, Dubai'de devam eden Para Okçuluk Dünya Şampiyonası Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisinde dünya rekorunu kırdı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Makaralı Yay Kadın Çiftler kategorisi yarışan Öznur ve Sevgi, sıralama atışları sonucunda 1344 puanla dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Dünya Şampiyonası, Okçuluk, Milli, Dubai, Spor, Haberler

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