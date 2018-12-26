Özne ABD Olduğunda İhtiyatlı Davranmamız Gerekiyor"

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, "ABD'nin bölgedeki askerini çekmesi, geç kalınmış bir adım olmuştur. Fakat özne ABD olduğunda, ihtiyatlı ve dikkatli davranmamız gerekiyor. Tarihsel görevi İsrail'in güvenliğini sağlamak olan bir devletin, İsrail'e tehdit olan İran meselesini halletmeden bu bölgeden çekilmeyeceği kanaatindeyiz." dedi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, "Doğu Türkistan'dan Yemen'e Zulme Son" adı altında bir etkinlik düzenlediklerini, insanları, yaşanan haksızlıklar ve zulme karşı seslerini yükseltmeye davet ettiklerini söyledi.

Vicdanların sesi olarak, yapılan tüm zulümleri dünyaya haykırmaya devam edeceklerini belirten Destici, Çin'in, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi başta olmak üzere, imza attığı uluslararası anlaşmalara uymasını talep ettiklerini ifade etti.

Destici, Türkiye'nin, ulusal güvenliğin tesisi ve sınırda konuşlanan terörist grupları ortadan kaldırmak için uzun süredir mücadele verdiğini, "sivri sineklerin yok edildiğini, sırada bataklığın kurutulmasının" bulunduğunu anlattı.

El Bab, Cerablus, Afrin ve Münbiç'te gerçekleştirilen başarılı operasyonların artık Fırat'ın doğusuna kayacağını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Dünya üzerinde, terörle mücadele eden tek devlet olarak bizler, terörün yeryüzünden yok edilmesi noktasında tüm insanlığa olan sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. ABD'nin bölgedeki askerini çekmesi, geç kalınmış bir adım olmuştur. Fakat özne ABD olduğunda, ihtiyatlı ve dikkatli davranmamız gerekiyor. Tarihsel görevi İsrail'in güvenliğini sağlamak olan bir devletin, İsrail'e tehdit olan İran meselesini halletmeden bu bölgeden çekilmeyeceği kanaatindeyiz. Ne olursa olsun, ülke olarak doğru bir diplomasi ve strateji yürüteceğimize inanıyoruz."

Mustafa Destici, 2019 yılı bütçesinde siyasi partilerin aldığı hazine yardımlarına da değindi. AK Parti'nin bu bütçeden 335 milyon 526 bin lira, CHP'nin 178 milyon 564 bin lira, HDP'nin 92 milyon 238 bin lira,

MHP'nin 87 milyon 508 bin lira, İYİ Parti'nin ise 78 milyon 520 bin lira alacağını belirten Destici, HDP'ye yapılacak yardımların ülkeyi bölmek için harcanacağını söyledi.

Bu durumun, her vatan evladının vicdanını kanatan bir gerçek olduğunu ifade eden Destici, "Türkiye bugüne kadar terörle mücadeleye 1,5 trilyon dolar harcadı. İhanet şebekelerini güldürmemek için bir o kadar daha harcarız. Hepsi al bayrağa feda olsun. Ancak Mehmetçiğin bir damla kanına, yakınlarının bir damla gözyaşına, dünyayı o ihanet şebekeleriyle birlikte yakarız." diye konuştu.

CHP Grubunun Meclis Başkanlığına sunduğu faili meçhul cinayetlerle ilgili araştırma önergesine de değinen Destici, önergenin siyasi gerekçelerle hazırlanmış, politik manevra enstrümanı olması dışında herhangi bir önem taşımadığını öne sürdü.

Önerge metninin başlığında Muhsin Yazıcıoğlu adının olmadığını belirten Destici, kendilerinin yargı süreciyle eşzamanlı yürütülecek bir önerge çalışması yaptıklarını dile getirdi.

"Metin Akpınar özür dilemeli"

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında açılan soruşturmaya ilişkin bir soru üzerine Destici, Türkiye'de sanat dünyasının ağırlıklı sol jargona sahip olduğunu, bu kesimin kendi dünyaları içerisinde kalmadıklarını söyledi.

Müjdat Gezen'in uzun süredir zaten "ipin ucunu kaçırmış" halde olduğunu, bu nedenle Gezen hakkında konuşmayı anlamlı bulmadığını vurgulayan Destici, şöyle konuştu:

"Müjdat Gezen, net bir şekilde tarafını ortaya koymuş, bu ülkede din adına, millet adına, gelenek görenek ve inanç adına ne varsa saldırıyor. Metin Akpınar'ın kullandığı ifadeler ise hukuk nezdinde fikir hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Cumhurbaşkanı'nı beğenmeyebilirsiniz, yanlışlarını dile getirebilirsiniz ama başka ülkelerden, başka liderlerden örnekler vererek 'sonu da onlar gibi olacak' demek asılmayla, işkenceyle, kötü sonlarla tehdit etmek bir sanatçının yapacağı iş olmamalıdır. Metin Akpınar'ın yapması gereken, Türk halkından ve Cumhurbaşkanı'ndan özür dilemektir. Hangi demokratik ülkenin meclisinde ayrılıkçı, bölücü, katil terör örgütünün temsilcisi var. Almanya, Fransa, İspanya, ABD... Hangi ülkede var? Türkiye'de var. Demokrasi ise Türkiye zaten en genişini yaşatıyor. 'Türkiye'de düşünce hürriyeti yok' demek Türkiye'ye kötülük etmekten başka bir şey değildir."

Bütçe görüşmelerinde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki tartışma konusunda Destici, Akar'ın bilim adamı seviyesinde bilgi ve birikime sahip olduğunu söyledi.

Akar'ın, bu ülkenin gerçek bir değeri olduğunun altını çizen Destici, "Bizim başta Akar ve kuvvet komutanları olmak üzere TSK'nin tüm şerefli subaylarına 15 Temmuz darbe girişimine karşı sergilediği tavırdan dolayı bir şükran borcumuz var. CHP'nin ve diğer siyasi partilerin, siyasi birtakım saplantılardan uzak durarak olayı daha objektif değerlendirmelerini arzu ediyorum. Eleştiri olabilir ama bunun dozajı önemlidir. Buna riayet etmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA