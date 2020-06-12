HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Özlüce'de söz Vakıfköylülerde

Bursaspor'un alt yapısından yetişen Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör, açıklamalarda bulundu.

Özlüce'de söz Vakıfköylülerde
12.06.2020 16:31 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:35

Bursaspor'un alt yapısından yetişen Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör, açıklamalarda bulundu.

Yeşil-beyazlıların Vakıfköy çıkışlı futbolcularından Burak Kapacak, Sedat Dursun ve Batuhan Kör bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp kanalına açıklamalarda bulundu. Pandemi sürecinde ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ifade eden Batuhan, "Zorlu günlerde çalışmalara başladık. Kulübümüz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Son 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, bütün maçları kazanıp, bu şehri şampiyon yapmak istiyoruz" dedi.

Timsah'ın sağ kanat oyuncusu Burak Kapacak ise, kalan 6 haftanın önemine vurgu yaparak, "Bizim için zorlu bir süreç oldu. Ama çalışmaya yine devam ettik. Artık sonuca varmak istiyoruz. Kalan son 6 maçı inşallah çok iyi değerlendirip şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi destekledikçe, şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bunda benim katkımın olmasını da çok istiyorum. Takım, benden nasıl isterse o şekilde faydalanacak. Bundan yüzde 100 eminim" diye konuştu.

Bursaspor'un 23 yaşındaki stoperi Sedat Dursun da zorlu günler geçirdiklerinin altını çizerek, "Buraya zorlu günlerde geldik. Çok emek vererek çalışıyoruz. Çünkü son 6 maçın bizim için gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şehir olarak çok kaybedecek şeyimiz var. Bunun bilincinde olarak konuşuyoruz. Biz buranın çocuklarıyız. Elimden geleni yapmam gerektiğini biliyorum. Allah nasip ederse son 6 maçı çok iyi değerlendireceğimize inanıyoruz. Ligi inşallah şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeşil-beyazlı formayı giymenin büyük bir mutluluk olduğunu ifade eden Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hepimizin hayali bu kapıdan içeri girip formayı almak. Bu da bana nasip oldu. TFF 1. Lig olur, Süper Lig olur, hiç önemli değil. Senelerce bu arma için mücadele ettik. Birkaç farklı takımda oynayıp sonunda buraya gelebildim. İnşallah bu takımı şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkmak nasıl olur. Taraftarımız bilsin ki şehir olarak kulüp olarak futbolcular olarak elimizden geleni yapıyoruz. Pandemi sürecinde terimizin son damlasına kadar çalıştık. Son 6 maçta yanımızda olamayacaklar. Belki son birkaç maça taraftar alınır ama olmazsa da desteklerini her zaman bekliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı Spor
Netflix ve HBO, Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın hayatını diziye dönüştürmek için teklif yaptı
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı Spor
İbrahimovic ile Milan arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri kriz yarattı
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı Spor
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Partizan'lı golcü Umar Sadiq'ı gündemine aldı
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı Spor
Fenerbahçe, PSG'de oynayan Choupo-Moting'e teklif yaptı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı Spor
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti Spor
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasını tanıttı
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni" kampanyasını tanıttı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Caner ve Gökhan ile ilgili kararı sezon sonu vereceğiz
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Beşiktaş, Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Begovic'i transfer ediyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen 'Bırakmam Beşiktaşım Seni' kampanyasını başlattı
Beşiktaş Başkanı Çebi, 300 milyon TL hedeflenen "Bırakmam Beşiktaşım Seni" kampanyasını başlattı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Fatma Girik Şeyma Subaşı Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Semih Özsoy Bülent Uygun Hikmet Karaman Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Kadın Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Özlüce'de söz Vakıfköylülerde - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 17:02:38. #1.14#
title