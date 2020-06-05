Özlüce Barajı Gölü'ndeki kafeslere 500 bin yavru alabalık bırakıldı
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Özlüce Barajı Gölü'ndeki kafeslere 500 bin yavru alabalık bırakıldı

Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğine açılan Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajı Gölü'nde kurulan 5 çiftliğe törenle 500 bin yavru alabalık bırakıldı.

05.06.2020 20:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 21:00

Geçen yıl su ürünleri yetiştiriciliğine açılan Bingöl'ün Yayladere ilçesindeki Özlüce Barajı Gölü'nde kurulan 5 çiftliğe törenle 500 bin yavru alabalık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla başlatılan "Su Ürünleri Potansiyelinin Değerlendirilmesi" projesi kapsamında Özlüce Barajı Gölü, su ürünleri yetiştiriciliğine açıldı.

Bu kapsamda 5 yatırımcı, kendilerine tahsis edilen bölgelerde kafes balıkçılığı yapmak için çiftlik kurdu.

Barajın 5 ayrı bölgesinde kurulan kafeslere yavru balık bırakılması için göl kenarında tören düzenlendi.

Yayladere Kaymakamı Orhan Altun, törende yaptığı konuşmada, Yayladere ve Bingöl için katma değeri yüksek bir teknolojiyle Özlüce Barajı'nda kurulan balık çiftliklerinin ekonomiye ciddi katkı sunacağını söyledi.

Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutlayan Altun, "İlçemiz için katma değeri yüksek bir teknolojiyle balıkçılık çiftçiliği açılmıştır. Allah izin verirse ilerleyen günlerde işletme ruhu daha geniş insanlarımızın bu bölgeye akın etmesiyle ekonomiye çok çok katkı sunacak bir proje. Gelecek kasım ayında ve akabinde çok güzel üretimler elde ederek, bunları ekonomimize sunmak istiyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır da Bingöl kırsalında alternatif gelir kaynaklarını oluşturmak amacıyla 2018 yılında başlatılan baraj gölleri potansiyelinin değerlendirme çalışmasının ilk meyvesini verdiğini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından, 500 bin yavru alabalık kafeslere bırakıldı.

Özlüce Barajı Gölü'ndeki kafeslere 500 bin yavru alabalık bırakıldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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