Özlü'ye Köylerde Büyük İlgi!

AK Parti Başiskele Belediye Başkanı Adayı Yasin Özlü, seçim çalışmaları kapsamında Başiskele'nin köylerine çıkarma yaptı. Ovacık'tan Sepetlipınar'a, Serindere'den Servetiye'ye uçtan uca 209 kilometrelik alanda yaklaşık 100 bin nüfuslu tüm Başiskele'yi kucaklayacaklarını belirten AK Parti Belediye Başkan Adayı Yasin Özlü, "Köylerimiz bizim için önemli. Tüm mahallelerimize eşit hizmet götüreceğiz" dedi.

KÖYLERİ DOLAŞTI

AK Parti Başiskele İlçe Teşkilatı üyeleriyle Servetiye, Kazandere ve Aksığın'ı ziyaret eden Yasin Özlü, Soğuk havaya rağmen büyük bir ilgi ile karşılanan Özlü, daha önce Servetiye Mahallesi Muhtarı Mithat Çelik, Kazandere Mahallesi Muhtarı Mehmet Çalık ve Aksığın Mahallesi Muhatarı Osman Özkar'ı ziyaret etti. Muhtarlar eşliğinde komşularıyla köy toplantısı gerçekleştiren Özlü, yoğun katılımlarından ve sıcak, samimi muhabbetlerinden dolayı hemşehrilerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler