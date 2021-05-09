Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi
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Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi

Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte, şehrin çehresini değiştirecek ve turizme katkı sağlayacak projeleri yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte, şehrin çehresini değiştirecek ve turizme katkı sağlayacak projeleri yerinde inceledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son günlerde kentte yapılan çalışmaları AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile birlikte gezdi. Özlü ve beraberindekiler Aydınpınar Şelalesi işletim hakkını alan Girdeban Şirketinin yönetim kurulu başkanı Mehmet Hanlıoğlu ile bir araya gelerek, tesiste yapılan çalışmaları masaya yatırdılar.

Aydınpınar Şelalesi'nde yapılacak tesisten bölge halkının da yararlanması için eko-turizm atağına ihtiyaç olduğunu kaydeden Başkan Özlü, "Türkiye'nin her bölgesinden vatandaşlar Düzce'nin doğal güzelliklerini görmeye gelecekler. Buraya gelen misafirlerimiz, konaklamanın yanı sıra şehrin diğer önemli turizm alanlarını gezip, yöresel ürünlerinden tadarak, Düzce'nin ekonomisine katkıda bulunacak. Burada bir turizm halkası oluşturmamız gerekiyor. Aydınpınar Şelalesi ana fabrika olacak. Bölgede yaşayan hemşehrilerimiz de aile bütçelerine katkı sağlayacak. Biz coğrafi konum olarak Ankara ve İstanbul pazarının ortasındayız ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerinde bulundu.

"Bölge halkına eğitim verilecek"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de İŞKUR ile irtibata geçerek tesislerde köy halkının turizm konusunda eğitim alması ve kendi yöresel ürünlerini satabilecekleri alanların oluşturulması gerektiğini kaydetti. Düzcelilerin misafir ağırlama kültürünün olduğunu ancak yöresel ürünlerin satışı için teşvik ve eğitime ihtiyaç duyulduğunu belirten Keşir; "Köydeki vatandaşlarımıza eğitim verilmesini sağlayarak burada iş imkanları oluşturmak için çalışma yapacağız" diye konuştu.

Kent estetiği projesini yerinde incelediler

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Aydınpınar Şelalesinin ardından Kent Estetiği Projesi için Belediye birim müdürlerinden son durum hakkında bilgi aldı. İstanbul Caddesinde mesai harcayan personele teşekkür eden Özlü ve Keşir birim müdürlerinden de tek tek bilgi aldı.

Önümüzdeki haftalarda açılması planlanan Millet Bahçesi 1. Etap Projesini de gezen Özlü ve Keşir, ardından Kasım Aktaş Ortaokulunun son durumunu ve Çoban mevkiinde yapımı devam eden Düzce Belediyesi İtfaiyesinin hizmet binası inşaatını gezdiler.

"Örnek kent olacak"

Hummalı bir şekilde devam eden çalışmaların tamamlanmasının ardından Düzce'nin turizmden, ekonomiye, kent estetiğinden eğitime kadar her alanda atağa kalkacaklarını söyleyen Başkan Özlü,"Kısa sürede Düzce'nin çehresi tamamen değişecek ve sadece bölge değil tüm diğer şehirler örnek kent olarak Düzce'yi gösterecek" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi
Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi
Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi
Özlü ve Keşir çalışmaları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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