Özlü, Sanayi Üretimi Rakamlarını Değerlendirdi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayı sanayi üretimi rakamlarının, Türkiye'nin büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını gösterdiğini belirterek, "Büyümenin öncülüğünü yine sanayi sektörü yapmaktadır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, şubat ayı sanayi üretimi rakamlarının, Türkiye'nin büyüme ivmesini 2018 yılına da taşıdığını gösterdiğini belirterek, "Büyümenin öncülüğünü yine sanayi sektörü yapmaktadır." ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com