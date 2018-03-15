Özlü: Otomotiv Sektöründe Küresel Bir Oyuncu Olacağız

Özlü, "Yan sanayisi ve ana sanayisiyle birlikte otomotiv sektöründe küresel bir oyuncu olacağız. Sanayimizin güçlü yapısı, güçlü yan sanayi tecrübemiz, kalifiye iş gücümüz, gelişmekte olan pazarlara yakınlığımız gibi avantajlar, küresel oyuncu olma hedefimizde, elimizi güçlendiriyor." dedi.