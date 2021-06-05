Özlü, Öğrencileri Unutmadı
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Özlü, Öğrencileri Unutmadı

Özlü, Öğrencileri Unutmadı
Habermetre - Haberler | Toplum

ÖZLÜ, ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, LGS'ye (Liselere Giriş Sınavı) girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

ÖZLÜ, ÖĞRENCİLERİ UNUTMADI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, LGS'ye (Liselere Giriş Sınavı) girecek tüm öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Zor şartlarda sınava hazırlanan öğrencileri unutmayan Başkan Özlü " Öğrencilerimizin zorlu pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirerek LGS'de başarılı bir sınav geçireceklerine inanıyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS için, öğrencilere başarı mesajı yayımladı. Başkan Özlü mesajında; " Geleceğimizi emanet edeceğimiz değerli öğrencilerimizin, büyük bir azim ve çabayla hazırlandıkları LGS'de başarılı olacaklarına inancım tamdır. Öğrencilerimizin geleceği ve hayatlarındaki dönüm noktası noktalarından biri olan LGS, üniversite için önemli bir adımdır. Kariyerlerinin belirlenmesinde en etkili ve uzun yollardan biridir" dedi.

"ZOR BİR HAZIRLIK SÜRECİ GEÇİRDİNİZ"

Tüm Dünya'yı etkisi altına ala Covid-19 pandemisi nedeniyle öğrencilerin de zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Başkan Özlü; "Pandemi sürecinde online eğitim ile bu önemli dönüm noktasına evlerinizde en iyi şekilde hazırlandığınıza inanıyorum. Çok zorlandınız, çok çalıştınız ancak emeklerinizin karşılığını inşallah istediğiniz liseyi kazanarak alacaksınız. Bu vesile ile zorlu süreçte öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyor, LGS sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

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