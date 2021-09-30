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Özlü'nün projelerine tam puan

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Özlü'nün projelerine tam puan

AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanı Mustafa Şen ve AR-GE Başkan Yardımcısı Osman Karaarslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün davetlisi olarak belediye eliyle yapılan çalışmaları gezdi.

DÜZCE (İHA) - AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanı Mustafa Şen ve AR-GE Başkan Yardımcısı Osman Karaarslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün davetlisi olarak belediye eliyle yapılan çalışmaları gezdi. AK Parti Genel Merkez heyeti yapılan çalışmaları takdirle karşıladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, AK Parti Genel Merkez'den gelen misafirlerini ağırladı. Heyet ilk olarak Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde yapılan çalışmaları inceledi. Düzce'deki sokak hayvanlarının rutin sağlık bakımlarının yapıldığı alanı gezen heyet, hayvanları da sevmeyi ihmal etmedi.

AK Parti Genel Merkez Araştırma- Geliştirme ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen ve Başkan Yardımcısı Osman Karaarslan daha sonra Başkan Özlü'nün önem verdiği Antik Tiyatro'nun kazı çalışmalarını yakından takip etti. Karadeniz'in Efes'i olma yolunda ilerleyen Konuralp Antik Tiyatronun tarihi ve günümüze kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olan AK Parti heyeti, yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını kaydetti.

AK Parti heyeti son olarak geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen ve Düzce'nin yemek kültürünü dünyaya yansıtacak olan Mutfak Sanatları Merkezinde ağırlandı. Mutfak Sanatları Merkezinin, manzarası ve yemeklerine hayran kalan heyet, Düzce'ye yeniden geleceklerinin sözünü verdi. - DÜZCE

Özlü'nün projelerine tam puan

Özlü'nün projelerine tam puan

Özlü'nün projelerine tam puan

Özlü'nün projelerine tam puan

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Haber: Özlü'nün projelerine tam puan - Haberler
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