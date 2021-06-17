Özlü, muhtarlarla bir araya geldi
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Özlü, muhtarlarla bir araya geldi

Özlü, muhtarlarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 56 Mahallenin Muhtarlarıyla bir araya gelerek belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 56 Mahallenin Muhtarlarıyla bir araya gelerek belediyenin yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Başkan Özlü, "Tüm ekip arkadaşlarımızla Düzce'nin gelişmesi ve markalaşması adına çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Erguvan Tesislerinde gerçekleştirilen istişare toplantısında Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin başta olmak üzere 56 mahalle muhtarıyla bir araya gelen Başkan Özlü' ye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti.

Korona virüs salgını dolayısıyla muhtarlar toplantısını uzun süre yapamadıklarını ancak yeni süreç ile birlikte daha sık bir araya geleceklerini ifade eden Başkan Özlü, "Bugün burada başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle sizlerle birlikteyiz. Geçen süreci hep birlikte değerlendireceğiz. Bizler için öneminizi belirtmeme gerek yok. Şehrimiz için birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. İki yıldır Belediye Başkanı olarak aranızdayım. Göreve geldiğimizde ilk icraatımız mali disiplin tedbirlerini hayata geçirmemiz oldu. Gelir- gider dengesini iyi kurduk, çok şükür sağladık. Belediye olarak ekonomimiz daha güçlü durumda. Ardından ortaya koyduğumuz projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Ulaşım Hizmetlerinden Millet Bahçesine, Katı Atık Ayrıştırma Tesisimizden Çöp Aktarma İstasyonuna, İstanbul Caddesi Kent Estetiği Projesinden Cedidiye Meydan projesine, Tıbbı Atık Sterilizasyon Tesisinden Şıralık Spor Kompleksine ve Eski Sanayi Çarşısının Dönüşümüne kadar 2 yıl da birçok projemizin yapımına başladık. Bu yaz biten işlerimizin açılışını İnşallah beraber yapacağız. Projelerimizi uygulama noktasında top yekun sahada olacağız" dedi.

Başkan Özlü, açıklamalarının sonunda katılımlarından ötürü tüm muhtarlara teşekkürlerini ileterek, daha sık bir araya geleceklerini aynı şekilde saha çalışmalarında da mahalle ziyaretlerine yeniden başlayacağını dile getirerek toplantıyı sonlandırdı. - DÜZCE

Özlü, muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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