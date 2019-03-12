Özlü "İyi Ki Plaka Kodumuz 01 Değilmiş"

65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü "Muhalefet partilerinden biri 81. ile 81 proje diyor. Bu kadar ezbercilik olmaz. Plakamız 81 diye 81 proje olmaz. Şimdi bizim ilimizin plakası 01 olsaydı 1 proje mi yapacaklardı. İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına Mahallelere kurulan Çadır toplantıları ve esnaf ziyaretleri ile devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, muhalefetin ezbere siyaset yaptığını söyledi.

"İyi ki plakamız 01 değilmiş" diyen Özlü "Muhalefet partilerinden biri 81. ile 81 proje diyor. Bu kadar ezbercilik olmaz. Plakamız 81 diye 81 proje olmaz. Şimdi bizim ilimizin plakası 01 olsaydı 1 proje mi yapacaklardı. Bunlar çalışmıyorlar, bizi örnek almaya çalışıyorlar. Biz işimizi ciddi yaparız, ezbere konuşmayız" dedi.

Aynı partinin mağdur siyaseti yapmaya çalıştığını da söyleyen Özlü "Ben hiçbir adaya terörist demedim, dememde bunu çok iyi biliyorlar. Bir durum tespiti, siyasi analiz yaptım. AK Parti ve MHP ayrı ayrı seçime giriyor. Diğer yanda ise İyi Parti, CHP ve HDP birlikte seçime giriyorlar. Görünürde İyi Parti ve CHP ortaklar ama HDP'de aday göstermeyerek bu ittifaka destek veriyor. 2014'de aday gösterdikleri Düzce'de 2019'da aday göstermemelerinin başka ne nedeni olabilir.

Düzce için çalışıyoruz, daha çok çalışıyoruz, daha iyi işler yapacağız. Düzce'ye bir şey yapılmadı, çevre illerin gerisinde kaldı diyorlar, bunlar Düzce'yi de bilmiyorlar. İstanbul dışında tüm ilçelerinde doğalgaz olan tek il Düzce'dir. Çevre illerin ilçe yollarına bakın bir de bizim ilçe yollarımıza bakın hangisi daha iyi. Bunlar okumuyorlar, bilmiyorlar, ezberden konuşuyorlar. Dedikodu siyaseti yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Projeleri Düzce'nin ihtiyaçlarına göre belirlediğini ve 9 ana başlıkta birleştirdiğini söyleyen Özlü "Projelerimizle, ekibimizle hazırız. Tüm projelerimizi bir kitaba dönüştürdük ve her mahallede dağıtıyoruz, anlatıyoruz. Adım adım ne yapacağımız yazıyor. Bunun dışında her mahalle içinde mahalle sözleşmesi hazırladık, bu sözleşmeler ile de mahalle özeline neler yapacağımızı hazırladık" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA