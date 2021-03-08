Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi
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Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi

08.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:08
Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mesai arkadaşlarının ve ilçede faaliyet gösteren işletmelerde çalışan emekçi kadınların gününü kutladı.

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mesai arkadaşlarının ve ilçede faaliyet gösteren işletmelerde çalışan emekçi kadınların gününü kutladı.

Belediyenin çeşitli birimlerinde yönetici ve personel olarak görev yapan kadın çalışanlarıyla bir araya gelen Yasin Özlü, süs çiçeği takdim ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Güzel çalışmalara estetik değer katan kadın çalışanlara çok şey borçlu olduğunu ifade eden Özlü, "Kadınlarımız her alanda olduğu gibi iş hayatında da daha düzenli, daha özverili ve fedakar oluyorlar. Hepsine emekleri için canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadınlarımızın elinin değdiği her iş güzelleşir. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Özlü, daha sonra ilçede faaliyet gösteren işletmelerde çalışan kadınları da ziyaret ederek, çiçek takdim etti. Başkan Özlü yaptığı ziyaret sonrası sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Hayatı ilmek ilmek dokuyan, işine, evine, sevdiklerine emek veren, emeğin kıymetini bilen onurlu bir yaşam için mücadele eden tüm kadınlarımızın, kadın yol arkadaşlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi
Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi
Özlü, ilçedeki emekçi kadınlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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