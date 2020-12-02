Özlü, hava kirliliği için vatandaşlara çağrıda bulundu
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Özlü, hava kirliliği için vatandaşlara çağrıda bulundu

02.12.2020 22:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 22:29
Özlü, hava kirliliği için vatandaşlara çağrıda bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son günlerde artan hava kirliliği sonrasında bir açıklama yaparak, Düzcelilere çağrıda bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, son günlerde artan hava kirliliği sonrasında bir açıklama yaparak, Düzcelilere çağrıda bulundu. Özlü, " Temiz Düzce, temiz hava için hep birlikte el ele vermeliyiz" dedi.

Düzce'de son günlerde artan hava kirliliği sonrasında Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü bir açıklama yayınladı. Özlü mesajında hava kirliliği ile mücadelede Düzce Valiliği ve Çevre İl Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde olduklarını, vatandaşların toplu taşıma kullanmasını ve kömür kalitesi hususunda hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirtti. Özlü mesajında: " Bu aylarda kentimizde rüzgar ve hava sirkülasyonu çok az olduğu için kirli hava sorunu yaşıyoruz. Düzce'de maalesef Kasım – Mart döneminde hava kirliliği artıyor. Bu kirliliğin; kentimizin konumu, TEM Otoyolu, şehiriçi araç sayımız, çok sayıda hanede doğalgaz yerine kömür kullanımı gibi çeşitli nedenleri var. Hava kirliliği ile mücadelede gerekli olan tedbirleri alıyor, denetimleri sonuna kadar uyguluyoruz. Hava kirliliğinin çözümünde belediye olarak her koşulda insan sağlığına öncelik veriyoruz. Valiliğimiz ve Çevre İl Müdürlüğümüz ile eşgüdüm halindeyiz. Sizlerin de daha fazla toplu taşıma kullanmanızı ve kömür kalitesi hususunda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Temiz Düzce, temiz hava için, hep birlikte el ele vermeliyiz" dedi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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