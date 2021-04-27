Özlü'den gönül ziyaretleri
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Özlü'den gönül ziyaretleri

Özlü'den gönül ziyaretleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iftar öncesi mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlara hasbihal ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, iftar öncesi mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlara hasbihal ediyor. Başkan Özlü kapı kapı gezerek Düzcelilerin Ramazan ayını kutlayıp istek ve şikayetlerini dinliyor.

Ramazan ayı ile birlikte mahalle ziyaretlerine başlayan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle ziyaretleri kapsamında vatandaşlar ile bir araya geliyor. Daha önce Aziziye mahallesine giden Başkan Özlü'nün bir sonraki durağı Hamidiye ve Kültür Mahallesi oldu. Pandemi süreci nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların kapılarına kadar giden Özlü, gönül bağını güçlendirmeye devam ediyor.

Pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarla temasın önceki senelere göre daha az olmasına rağmen belediye çalışmalarını projelerin hayata geçirilmesi ve kentin daha yaşanabilir bir hale gelmesine odaklandıklarını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Ramazan ayının feyzini ve bereketini kapı kapı dolaşarak hemşehrilerimizle paylaşıyoruz. Pandemiden dolayı mahalle iftarları ve ramazan etkinlikleri düzenleyemedik. Biz de bu şekilde vatandaşımızın kapısına kadar giderek hasbihal ediyoruz, aynı zamanda istek ve şikayetlerini de dinliyoruz. Onlarla birlikte çözüm bulmaya çalışıyoruz bir yandan da projelerimizi anlatıyoruz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Özlü'den gönül ziyaretleri
Özlü'den gönül ziyaretleri
Özlü'den gönül ziyaretleri
Özlü'den gönül ziyaretleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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