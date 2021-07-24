ÖZLÜ BASIN BAYRAMINI KUTLADI

ÖZLÜ BASIN BAYRAMINI KUTLADI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

ÖZLÜ BASIN BAYRAMINI KUTLADI Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Özlü, gazetecilerin zor koşullarda büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiklerini hatırlatarak "Birlik ve beraberlik içinde ilimizi ve ülkemizi daha da ileriye götürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Türk Basın hayatında önemli dönüm noktası olan basında sansürün kaldırılmasının yıldönümünü kutladı. "24 Temmuz 1908 tarihinde basın kuruluşları üzerindeki sansürün kaldırılmasıyla daha özgür, farklı bakış açıları ile kamuoyunun haber almasının yanı sıra yönetim birimlerinin de kendilerini millete daha anlayabilmesinin önü açılmıştır" diyerek sözlerine başlayan Başkan Özlü, bu yönüyle gazeteciler ve yöneticilerin önemli misyonları olduğunu kaydetti.

"BAŞARIYA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ"

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basının, özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu kaydeden Özlü, "Demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın kuruluşları önemli bir toplumsal görevi icra etmektedir. Şehrimizde her alanda hedeflenen başarıya ulaşılmasında ve bu başarının ülkemiz ve ilimiz ekonomisine olumlu yönde yansımasına, basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Gazetecilerimiz ve bizler, Düzce'mizin en iyi şekilde tanıtılması, turizm, spor, sosyal ve kültürel açıdan yaşanabilir, modern bir kent olması için hizmet ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde ilimizi daha da ileriye götürebiliriz. Birlikte daha güzel bir Düzce inşa edebiliriz "ifadelerinde bulundu.

Basın mensuplarının özgürce haber yapabilmesi ile yönetime katkıda bulunmasını önemsediğini kaydeden Başkan Özlü, "Bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Habermetre