Özlü: "2018 Yılı Türk Ekonomisi ve Sanayisi İçin de Milli Atılım Yılı Olacaktır"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "2018 yılı sadece hükümet ve idare sistemimiz için değil, Türk ekonomisi ve sanayisi için de milli atılım yılı olacaktır." dedi.

Özlü, bakanlıkta düzenlenen Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, sektörün bütün paydaşları için hayırlı sonuçlar getirmesini diledi.

Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında son 3 ayda 9 zirve gerçekleştirdiklerini anlatan Özlü, Türk ekonomisine hayat veren makine, çelik, bilişim ve yazılım, elektrik ve elektronik, otomotiv, inşaat, ilaç ve gıda sanayisinin temsilcileriyle toplantılar yaptıklarını bildirdi.

Özlü, zirvenin 24 Haziran seçimleri öncesi son sektör zirvesi olduğunu kaydetti.

Sanayicileri Türkiye'nin kahramanları olarak nitelendiren Özlü, "Üreten, katma değer oluşturan, vergi ödeyen, istihdam sağlayan herkes bizim başımızın tacıdır. Bakanlık olarak, bizim vazifemiz, işte bu kahramanların elinden tutmak ve onların önündeki tüm engelleri kaldırmaktır." diye konuştu.

Özlü, artık Türkiye sanayisi ve ekonomisi için milli atılım vakti olduğuna dikkati çekerek, "2018 yılı sadece hükümet ve idare sistemimiz için değil, Türk ekonomisi ve sanayisi için de milli atılım yılı olacaktır. Ekonomide, üretimde, sanayide, bilimde, teknolojide milli atılım." ifadesini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerini milli atılım hamlesine destek olmaya çağıran Özlü, sanayide milli atılım hamlesi kapsamında bilim ve teknolojide sıçrama yaparak, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru gidileceğini kaydeti.

Özlü, istikrarlı ve güçlü bir ekonomik büyümenin anahtarının, sanayiden geçtiğine işaret ederek, Türk ekonomisinin sanayinin öncülüğünde büyüdüğünü dile getirdi.

Hükümetin ve bakanlığın cari açığı azaltmak için teknoloji odaklı üretimi teşvik etmeye devam edeceğini aktaran Özlü, cari açığın panzehirinin yüksek teknoloji olduğunu vurguladı.

Özlü, imalat sektörünü güçlendirmek ve yüksek teknolojili ürünlerin payını artırmak için 5 odak sektör belirlediklerini hatırlatarak, "Bu sektörler kimya ve ilaç sanayi, gıda sanayi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtlarıdır. Bu sektörler Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olan sanayi alanlarıdır. Türkiye bu alanlarda mesafe almak durumundadır. Bu nedenle biz tüm bu sektörlere stratejik bir bakış açısıyla yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kimya sanayinin diğer sektörlerin ham madde ihtiyacını karşılayan ara malı üreticisi olduğunu anlatan Özlü, Türkiye kimya sektörünün, geçen yıl 38,4 milyar dolar ithalat, 14,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdiğini ifade etti.

Özlü, kimya sanayinin, diğer sektörlere en fazla girdi veren sektörler sıralamasında, beşinci sırada yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum sektörün önemli bir ham madde tedarikçisi olduğunu göstermekte olup, kimya sanayisine olan talebin artmasına neden olmaktadır. Kimya sektörü yıllardır bu talebi karşılayamadığı için, imalat sanayi alt sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır. Ülkemizdeki cari açık sorununun en büyük nedenlerinden biri, kimyasal üretimin yetersizliği nedeniyle sektörlerin ithalata yönelmesidir. Bu sorunu çözmek ve petrokimya sektöründeki ihtiyacı karşılamak için ülkemizin yeni petrokimya tesislerine ihtiyacı vardır. Bu amaçla Ceyhan Endüstri Bölgesi'nde entegre bir petrokimya tesisi kurulması için çalışmalarımız devam etmektedir."