Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
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Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye'de ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, korona virüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlar için dev kazanlar kaynamaya, gönül sofraları kurulmaya başladı.

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye'de ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, korona virüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlar için dev kazanlar kaynamaya, gönül sofraları kurulmaya başladı. Ayrıca binlerce aileye iftarlık kumanya dağıtılacak.

Ülkede devam eden pandemi süreci nedeniyle bu yıl da kurulmayan iftar çadırlarının yerini aşevleri aldı. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde Ramazana bir gün kala hummalı bir çalışma başladı. İhtiyaç sahipleri için dev kazanlar kaynamaya gönül sofralarının hazırlıkları yapılmaya başlandı.

Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahipleri için dev kazanlar kaynamaya devam edecek

Ramazan ayı boyunca yapılacak sıcak yemekler yaklaşık 2 bin 500 kişiye, iftarlık kumanyalar ise ihtiyaç sahibi 7 bin haneye ulaştırılacak. Ramazan ayı boyunca iftar yemeği sefer taslarıyla evlere servis edilecek.

Sıcak yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde sabah saat 04.30'da başlayan mesai gönüllülük esasına göre iftar saatine kadar devam edecek. Sefer taslarına doldurulan sıcak yemekler ve iftariyelikler aşevi aracına yüklenerek iftara yakın saatlerde ihtiyaç sahiplerine sıcak olarak yola çıkarılarak teslim edilecek.

7 bin aileye iftariyelik kumanya dağıtılacak

Ümraniye Belediyesi sıcak yemek dağıtmanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi aileler için iftarlık kumanya dağıtımı da yapacak. Dağıtılacak kolilerin içinde kavurma, kaşar peyniri, zeytin, reçel, kuru bakliyat gibi bir ailenin ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini içeriyor. İftarlık kumanyaların dağıtımı belediye personeli tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Başkan İsmet Yıldırım Yaptığı açıklamada, "Ramazana kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Korona virüs nedeniyle bu yıl da bir takım önlemlerle Ramazan ayını geçireceğiz. Tedbirlerden dolayı maalesef iftar sofralarımızı kuramıyoruz. Bunun yerine aşevimizde kaynattığımız aşımızı ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç Ümraniyeli hemşehrilerimize dağıtacağız. Ayrıca ekiplerimiz 7 bin ailemiz için hazırladığımız iftariyeliklerimizi dağıtacak. Umarım bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olsun. Rabbim inşallah en kısa sürede eski günlerimize dönmeyi nasip eder bizlere. Ramazan-ı Şerif hepimize mübarek olsun" dedi. - İSTANBUL

Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor
Özlenen iftar çadırları Ümraniye'de evlere taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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