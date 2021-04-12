Özlenen iftar çadırları evlere taşınıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye'de ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, koronavirüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlar için dev kazanlar kaynamaya gönül sofraları kurulmaya başladı.

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Ümraniye'de ihtiyaç sahipleri, kimsesi olmayan, koronavirüse yakalanmış ya da bakıma muhtaç vatandaşlar için dev kazanlar kaynamaya gönül sofraları kurulmaya başladı. Ayrıca binlerce aileye iftarlık kumanya dağıtılacak.

Tüm dünyada ve ülkemizde devam eden pandemi süreci nedeniyle bu yıl da kurulmayan iftar çadırlarının yerini aşevleri aldı. Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde ramazana bir gün kala hummalı bir çalışma başladı. İhtiyaç sahipleri için dev kazanlar kaynamaya gönül sofralarının hazırlıkları yapılmaya başlandı.

RAMAZAN AYI BOYUNCA DA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN DEV KAZANLAR KAYNAMAYA DEVAM EDECEK

Ramazan ayı boyunca yapılacak sıcak yemekler yaklaşık 2 bin 500 kişiye, iftarlık kumanyalar ise ihtiyaç sahibi 7 bin haneye ulaştırılacak. Ramazan ayı boyunca iftar yemeği sefer taslarıyla evlere servis edilecek.

SICAK YEMEKLER İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILIYOR

Ümraniye Belediyesi Halil İbrahim Sofrası Aşevi'nde sabah saat 04.30'da başlayan mesai gönüllülük esasına göre iftar saatine kadar devam ediyor. Sefer taslarına doldurulan sıcak yemekler ve iftariyelikler aşevi aracına yüklenerek iftara yakın saatlerde ihtiyaç sahiplerine sıcak olarak yola çıkarılarak teslim ediliyor.

7 BİN AİLEYE İFTARİYELİK KUMANYA DAĞITILACAK

Ümraniye Belediyesi sıcak yemek dağıtmanın yanı sıra, ihtiyaç sahibi aileler için iftarlık kumanya dağıtımı da yapacak. Dağıtılacak kolilerin içinde kavurma, kaşar peyniri, zeytin, reçel, kuru bakliyat gibi bir ailenin ihtiyaç duyacağı gıda maddelerini içeriyor. İftarlık kumanyaların dağıtımı belediye personeli tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Başkan İsmet Yıldırım Yaptığı açıklamada, "Ramazana kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Koronavirüs nedeniyle bu yıl da bir takım önlemlerle ramazan ayını geçireceğiz. Tedbirlerden dolayı maalesef iftar sofralarımızı kuramıyoruz. Bunun yerine aşevimizde kaynattığımız aşımızı ihtiyaç sahibi bakıma muhtaç Ümraniyeli hemşehrilerimize dağıtacağız. Ayrıca ekiplerimiz 7 bin ailemiz için hazırladığımız iftariyeliklerimizi dağıtacak. Umarım bu birbirimizden ayrı geçirdiğimiz son Ramazan olsun. Rabbim inşallah en kısa sürede eski günlerimize dönmeyi nasip eder bizlere. Ramazan-ı Şerif hepimize mübarek olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı