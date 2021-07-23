ÖZLENEN BAYRAMLAŞMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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ÖZLENEN BAYRAMLAŞMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖZLENEN BAYRAMLAŞMA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Adıyaman'da geçen yıl pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen resmi bayramlaşma törenleri bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve halkın katılımıyla coşku havasında düzenlendi.

Adıyaman'da geçen yıl pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen resmi bayramlaşma törenleri bu yıl Kurban Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve halkın katılımıyla coşku havasında düzenlendi.

Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştirilemeyen resmi bayramlaşma törenleri bu yıl Kurban Bayramı ile yeniden başladı. Protokol üyeleri ve halkın katılımıyla gerçekleştirilen törende pandemi kurallarına dikkat edildi.

Belediyemizin ev sahipliğinde, Adıyaman Valiliği koordinesinde Nikah Salonunda gerçekleştirilen resmi bayramlaşma törenine; Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkan Vekilimiz Şerif Ayaz, Adıyaman Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Demircan, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Protokol üyelerinin, vatandaşlarla bayramlaşması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Vekilimiz Şerif Ayaz, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Daha sonra söz alan Vali Mahmut Çuhadar ise bayramların mutlulukların paylaşıldığı, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik, dostluk gibi duyguların doruğa ulaştığı, dargınlıkların unutulduğu, insanların muhabbetle kaynaştığı müstesna günler olduğunu söyleyerek, tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

Diğer katılımcılarda söz alarak tüm vatandaşların bayramını kutladı.

ŞEHİTLİĞE VE KURUMLARA BAYRAM ZİYARETİ

Mimar Sinan Kültür Parkı'nda bulunan Nikah Salonundaki bayramlaşma programı sonrası protokol üyeleri Şehitliği ziyaret edip, kamu kurumlarındaki personellerle ve Sevgi Evlerindeki çocuklarla bayramlaştı.

Protokol üyeleri ilk olarak Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti. Burada şehitlerimizin mezarlarına çiçek bırakan protokol üyeleri dua ederek Şehitlikten ayrıldı. Daha sonra sırasıyla İl Jandarma Komutanlığında personel ve askerle, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurlarıyla ve Sevgi Evlerinde koruma altındaki çocuklarla bayramlaşan protokol üyelerinin son adresi 112 Acil Çağrı Merkezi oldu. Protokol üyeleri burada da görevli personelin bayramını tebrik ederek, 7/24 esasına göre görev yapan tüm personele özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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