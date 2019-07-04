Özlemini çektiği Yörük yaşamını evine taşıdı



ISPARTA'da oturan emekli polis memuru Halil İbrahim Ölmez (52), dubleks evinin üst katını Yörük malzemeleriyle döşedi. Yörük yaşamına yıllardır özlem duyduğunu anlatan Ölmez, "Günlük kıyafetler, çeyiz malzemeleri, Yörük'ün çadırında bulunması gereken ne varsa burada var. Çoğunu atalarımdan kalan malzemelerden tamamladım" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde bir Yörük çadırında dünyaya gelen ve Isparta'da yaşamını sürdüren emekli polis memuru Halil İbrahim Ölmez, kent merkezindeki dubleks evinin üst katını, özlemini çektiği Yörük çadırına çevirdi. 2 çocuk babası Halil İbrahim Ölmez, bir yandan Yörük derneklerinde görev alarak çeşitli etkinlikler yaparken, diğer yandan kendisine ait evde ailesinden kalan, tanıdıkları tarafından hediye edilen Yörüklere mahsus eşyalardan kendi Yörük müzesini oluşturdu.

'YÖRÜK YAŞAMINI UNUTAMADIM'

Halil İbrahim Ölmez, eşinin de devlet memuru olduğunu ve bu konuda kendisine her zaman desteklediğini belirterek, "Yörük yaşamını bir türlü unutamadım. Yaşam şartları nedeniyle şehirde yaşamak zorunda olunca ben de böyle bir çözüm buldum" dedi.

NE ARARSAN VAR

Yörüklerin günlük yaşamlarında kullandığı alet edevattan, giydikleri kıyafetlere kadar yüzlerce malzemeyi toplamayı başaran Ölmez, "Günlük kıyafetler, çeyiz malzemeleri, Yörük'ün çadırında bulunması gereken ne varsa burada var. Çoğunu atalarımdan kalan malzemelerden tamamladım. Sonra sosyal medyadan yayımlayınca eş, dost malzeme yardımında bulundu. Bazen mezatlara katılıp oradan da satın alıyorum" diye konuştu.

ZİYARETÇİSİ ÇOK

Halil İbrahim Ölmez, sosyal medya aracılığıyla çok dost edindiğini, fotoğraflarından evi görenlerin kendisini ziyaret ettiğini anlatırken, "Çok sayıda dostumuz bizi ziyaret eder. Kış mevsiminde şömineyi yakar, burada sohbet ederiz. Herkes büyük keyif alır" dedi.

ÇOBAN MALZEMELERİ DE TAM TEKMİL

Yörüklerin yaşamlarında önemli yeri olan çobanlıkla ilgili her türlü malzemeyi de temin ettiğini anlatan Halil İbrahim Ölmez, kendi adının yazılı olduğu bir kepeneği olduğunu da kaydetti. Ölmez, "Bu kepenek bir dostum tarafından hediye edildi ve adımı yazdırdım. Bu kepenek kışın sıcak, yazın serin tutan özelliğe sahip olduğu için açık arazide çobanı korur. Üzeri hafif ıslatılırsa insanı sıcakta korur ve klima vazifesi görür" diye konuştu.

KABAKTAN SIRTLAN SESİ

Evdeki birbirinden ilginç malzemelerin içerisinde yer alan su kabağıyla ilgili de bilgi veren Halil İbrahim Ölmez, şöyle dedi:

"Bu bir su kabağı ve alt tarafına keçi derisi geçirilmiş, ortasından da kendir ip çekilmiştir. Bu ip parmakla tutulup çekilince sırtlan sesi çıkartır. Ses desibeli o kadar yüksek çıkar ki tüfek sesinden bile fazladır. Çoban çadırındayken sürü zarara doğru giderse bu ipi çeker ve sesi duyan sürü korkup çadıra doğru koşar."

Halil İbrahim Ölmez, Yörük yaşamını sergilediği evini görmek isteyenlere kapılarının açık olduğunu da söyledi.



Kaynak: DHA

- Isparta