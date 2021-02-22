AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

22.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 22.02.2021 09:06
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sosyal medyadan hakarete soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle Mert Yaşar isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Tokat Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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