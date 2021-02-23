Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi
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Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi

23.02.2021 15:06 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:13
Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi

Sevda SARIKAYA / Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi.

Sevda SARIKAYA/ Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle gözaltına alınan M.Y adliyeye getirildi.

AK Parti Tokat Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle dün gece gözaltına alınan M.Y Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Polis eşliğinde getirilen şüpheli M.Y. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı.


Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi
Özlem Zengin'e hakaret ettiği iddia edilen şüpheli adliyeye getirilidi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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