Özlem Taner kimdir? Özlem Taner'in eşi kimdir?

Halk müziğinde geleneği yaşatan bir sanatç olan Özlem Taner kimdir? Eğitimcilik de yapan Özlem Taner, İranlı eşi Hossein Mohmoudi'yle birlikte Anadolu ile Horasan arasında tarihsel müzikal köprüleri de kuruyor. Özlem Taner kimdir? Özlem Taner'in eşi kimdir? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Türk Halk Müziği sanatçısı Özlem Taner, ünü Türkiye sınırlarını aşan, 'Türkmen Kızı' albümüyle İngiltere'de 'en çok dinlenenler' listesine girmeyi başardı. Özlem Taner kimdir? Özlem Taner'in eşi kimdir?

ÖZLEM TANER KİMDİR?

Özlem Taner 1974 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi. Gaziantep Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda eğitim gördü. Türkmen Kızı isimli albümü 2007 yılında Kalan Müzik'ten çıktı. 2013 senesinde Aşıklar Meclisi adlı albümü yayımlandı. Özlem Taner, İranlı Hossein Mohmoudi ile evlidir.

Özlem Taner; profesyonel müzik kariyerine 2007 yılında yayımladığı "Türkmen Kızı" adlı albümüyle başladı. Türkmen Kızı, İngiltere'de en çok dinlenenlerde ilk 10'da yer aldı. 2013 yılında birçok nefese yer verdiği ikinci albümü "Aşıklar Meclisi"ni yayınladı. Anadolu'da yaşayan halkların özgün dilleriyle yaptıkları müzikleri dünyaya tanıtmak amacıyla yola çıkan, "Evliya Çelebi'nin İzinden" ve "Julvern'in İzinden" projelerinde yer alan 3 Kadın ekibiyle Karadeniz ve Balkanlar'ı kapsayan toplam 15 ülkede konserler verdi. "Aşka Sürgün", "Yersiz Yurtsuz", "Asi", "Ezo Gelin", "Beynelmilel" gibi birçok film ve dizinin müziklerine katkıda bulundu.

Anadolu ezgilerine getirdiği kendine özgü yorumla uluslararası üne kavuşan genç sanatçı, Aşık Mahzuni Şerif, Muhlis Akarsu ve Neşet Ertaş gibi ustaların türkü ve uzun havalarından oluşturduğu özel repertuvarı ile büyük beğeni topladı.

2007 yılında çıkardığı 'Türkmen Kızı' isimli çalışmasıyla İngiltere'de en çok dinlenen albümler arasına giren, ünlü 'world müzik' dergisi FolkRoots'da 3 sayfalık röportajı yayımlanan genç sanatçı, seslendirdiği parçalarıyla BBC radyosunda en çok dinlenen 5 albüm arasına girmeyi başardı. Taner, yurt içi ve yurt dışında birçok önemli festivale katılarak yerli ve yabancı müzisyenlerle ortak çalışmalar yaptı. 2011 yılında, dünyanın hemen her ülkesinin etnik müziklerini tanıtmayı amaçlayan uluslararası 'WOMEX' etnik müzik fuarında, dünya çapında bine yakın başvuru arasından seçilerek Anadolu müziğinden örnekler seslendirdi. Sanatçı, '2013 Çin'de Türk Yılı' kapsamında Devlet Opera ve Balesi ve Modern Dans Topluluğu'nun hazırladığı, klasik batı müziği, etnik müzik ve tasavvuf müziğini buluşturan proje çerçevesinde önemli müzisyen, müzik grupları ve dansçılarla birlikte Pekin ve Şangay'da sahne aldı.