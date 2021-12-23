Özlem Kayalı İlkokulu'nda 15 Temmuz Resim ve Fotoğraf Sergisi

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Vali İlhami AKTAŞ, Özlem Kayalı İlkokulu öğretmen ve 4. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi'nde öğrenciler tarafından hazırlanan resimlerin ve şiirlerin sergilendiği açılışa İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, Özlem Kayalı İlkokulu Müdürü Selçuk BOZKURT, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Özlem Kayalı İlkokulu öğretmen ve 4. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan 20 adet resim ile fotoğrafın ve 15 adet şiirin sergilendiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim ve Fotoğraf Sergisi'nin açılışını gerçekleştiren Vali İlhami AKTAŞ, sergiyi gezip öğrenci ve öğretmenlerinden eserler hakkında bilgi aldı.

Öğrencileri tebrik eden Vali İlhami AKTAŞ, düzenledikleri bu özel ve anlamlı sergi için Özlem Kayalı İlkokulu Müdürü Selçuk BOZKURT, öğretmenler ve öğrencileri kutlayarak serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Sergiyi gezen Vali İlhami AKTAŞ yaptığı açıklamada "15 Temmuz hain darbesi gibi girişimleri Allah bir daha ülkemize yaşatmasın. Sizin gibi yüreği vatan ve millet sevgisiyle dolu bir nesile sahip olmak hepimizi gururlandırıyor" dedi.

Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü temalı okul gazetesini Vali İlhami AKTAŞ'a takdim edip desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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