Özlem, kadın sığınmaevine gönderildi, baba ve oğlu sorguda (2)

BABA VE OĞLU SERBEST

Özlem İrinsi'nin ifadesinde birlikte yaşadığı Hüseyin'in babası Salih Gökdemir'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Bu kişilerin evlerinde jandarmanın yaptığı aramada 2 kurusıkı tabanca, 4 mermi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 82 fişek ele geçirildi. Savcılıkta ifadeleri alınan baba-oğul, İrinsi'nin suçlamalarını reddetti. Mahkemeye sevk edilen Hüseyin ve Salih Gökdemir tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.