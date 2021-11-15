Özlem Işık, Tantalos Ultra Trail'de Birinci Oldu

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesporumuzun başarılı atleti Özlem Işık, İzmir Karagöl'de gerçekleştirilen Tantalos Ultra Trail yarışında 15 kilometrelik parkuru 1 saat 19 dakikada tamamlayarak, genel klasmanda birinci oldu.

İzmir Karagöl Milli Parkı, Tantalos Ultra Trail yarışlarına ev sahipliği yaptı. Farklı kategorilerde 400 sporcunun katıldığı yarışlarda, Manisa BBSK Atletizm takımı sporcumuz Özlem Işık, 15 kilometrelik parkurda genel klasmanda birinci oldu. Sporcumuz Özlem Işık yarışı 1 saat 19 dakikada ilk sırada tamamlarken; Çiğdem Tütüncü 1 saat 20 dakika ile ikinci, İpek Öztosun da 1 saat 33 dakika ile üçüncü oldu.

Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Velihan Yumrukaya da, İzmir Karagöl Milli Parkı'nda düzenlenen yarışta 15 kilometrelik parkuru birinci sırada tamamlayan sporcumuz Özlem Işık'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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