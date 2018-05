Özlem Hemşire Doğduğu Topraklarda Şifa Dağıtıyor

SITKI YILDIZ - Ağrı'nın Tutak ilçesinde dünyaya gelen Özlem Duru, çocukluk hayali hemşireliği doğup büyüdüğü topraklarda yaparken en ücra köylerdeki vatandaşlara şifa dağıtıyor.

Özlem Duru, eğitim hayatının ardından, çocukluk hayalini gerçekleştirmek amacıyla 5 yıl önce hemşire ihtiyacı olan Tutak ilçesine bağlı Geçimli köyü Aile Sağlık Merkezinde (ASM) görev yapmak için müracaatta bulundu.

Başvurusunun kabul edilmesi üzerine göreve başlayan Duru, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen hastalara verdiği değer, gösterdiği saygı ve sevgi nedeniyle sorumluluk alanına giren 11 köydeki vatandaşların gözbebeği oldu.

Özlem hemşire, ASM'ye gelen vatandaşların yanı sıra belirli günlerde ziyaret ettiği bakıma muhtaç yatalak hastaların sağlığı ile de yakından ilgileniyor.

İhtiyaç duyulması halinde merkezdeki doktorlardan da destek alan Duru, vatandaşlara kimi zaman hastane işlerinde de yardımcı oluyor.

"İnsanlar bizi çok çabuk kabullendi"

Köy halkının kızları gibi gördüğü Özlem hemşire, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buradaki insanları çok sevdiğini söyledi.

Mesleğini severek yaptığını ve bunun zorluklara karşı önemli destek sağladığını aktaran Duru, "Buraya gelmeden önce Ağrı Tutaklı olmama rağmen çok fazla tereddütlerim oldu tek başıma yapabilir miyim gibi. İlk başlarda bazı sıkıntılar yaşadım ama sonra insanlar bizi çok çabuk kabullendi. Hiçbir zaman zorluk yaşatmadılar. Hastalardan yana hiç problem yaşamadık. Bizim için en önemli nokta bu. İnsanlar sizi kendilerinden biri olarak gördüğü zaman her şey çok daha kolay oluyor." diye konuştu.

5 yıldır köyde görevli olduğunu dile getiren Duru, hemen hemen herkesi tanıdığını, hastalarla ilgili bütün bilgilere sahip olduğu için rahatlıkla iletişim kurabildiğini ifade etti.

"Buralarda sağlığa çok ihtiyaçları var"

Köyde çalışmayı kendisinin istediğini, kırsalda bulunmak zor gibi görülmesine rağmen manevi anlamda doyurucu olduğunu vurgulayan Duru, şöyle konuştu:

"Buralarda sağlığa çok ihtiyaçları var. Buralarda sağlık hizmeti veriliyor olması bu nedenle çok önemli. Hastalar en basit haliyle bir enjeksiyon için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalmıyorlar. Hemşire olabilmek için sevgiye çok ihtiyaç vardır. Hemşireliğin temelinde yatan şey şefkat, sevgi ve saygıdır. Bunlar olmayınca veya hemşireliği sevmeyince bu işi yapmak biraz zor. Önemli olan sevebilmek, isteyebilmek ve bu koşulları göze alıp gelebilmek çok önemli. İçinizde sevgi olduğu sürece çok rahatlıkla yapılabilecek bir şey."

Hemşirelik mesleğinin fedakarlık istediğine dikkati çeken Duru, özellikle köylerde çalışmanın zorluğuna işaret etti.

"Benim çocukluk hayalimdi"

5 yıllık süreçte hiç unutamayacağı güzel anılar biriktirdiğini dile getiren Duru, özellikle kış şartlarının ağır geçmesi nedeniyle birkaç defa mahsur kaldıklarını anlattı.

Hemcinsi doktor ile köy çalışmalarına gittiklerinde yolda araçlarının kara saplandığını ve çok zorlandıklarını kaydeden Duru, zorlu bir gün geçirmelerine rağmen bunun güzel bir anı olarak kaldığını söyledi.

Duru, "Benim gerçekten çocukluk hayalimdi hemşire olabilmek. İlkokuldan beri sorduklarında her zaman hemşire olmak istediğimi söylerdim. Bu hayal için de çalıştım. Şu an hemşireyim ve hayalime kavuştuğum için çok da mutluyum. Ayrıca halkın ihtiyacı olan sağlık alanında çalışıyor olmak, onlara yardımcı olabilmek beni çok mutlu ediyor. Bize bağlı 11 köyden hastalar ile başka köylerden gelen ancak hastamız olmayanlara da elimizden geldiği kadarıyla yardımcı oluyoruz. Bunların geri dönüşleri de her zaman çok güzel oluyor." ifadelerini kullandı.

Köylülerin göz bebeği, baş tacı oldu

Yengesinin yatalak olduğunu ve evde sağlık ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Geçimli köyü sakinlerinden İhsan Oral, Duru'nun özellikle köy halkıyla iç içe olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

Oral, "Hastaneye gidemeyen hastalarımız oluyor. Elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Evlerine kadar gidiyor. Hastanede işimiz olduğunda veya aşı zamanında bizlere ulaşıp yardımcı oluyor. Biz kendisinden çok memnunuz." dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Öztürk ise "5 yıldır bizim köyde. Biz kendisinden çok memnunuz. Nasıl gözümüze bakıyorsak ona da öyle bakıyoruz. Bizim baş tacımız Özlem hemşire. Onun gibi hemşire bulamayız. Ev ev dolaşıyor, iğne yapıyor, hastaları takip ediyor. Daha ne isteriz." şeklinde konuştu.

Köydeki yatalak hastalar da Özlem hemşirenin evlerine gelmesi, kendileriyle ilgilenmesinden çok memnun olduklarını belirterek, böyle bir fırsat buldukları için yetkililere teşekkür etti.