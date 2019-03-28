Özlem Çerçioğlu Projelerini Yenipazarlılara Anlattı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Yenipazar Belediye Başkan Adayı Yüsran Erden'le birlikte Yenipazarlılarla buluştu.

Başkan Erden'in bütün projelerinin arkasında olduğunu ve hepsini destekleyeceğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu vatandaşlara baharın habercisi çiçeklerden hediye etti.

Başkan Çerçioğlu ve Başkan Erden'in vatandaşlarla buluşmasında CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile CHP ve İYİ Parti'nin il ve ilçe yöneticileri de yer aldı.

Başkan Çerçioğlu Belediye Meydanı'nda büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan yüzlerce vatandaşa seslendi. Yenipazar'a yapılan yatırımları hatırlatıp 16 kilometrelik ikinci etap kanalizasyon yapım işinde yer tesliminin yapıldığını söyleyen Başkan Çerçioğlu "Yenipazar 50 yılda almadığı yatırımı 5 yılda bizlerle aldı. Bunun için 6 milyon 270 bin liralık yatırım yaptık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Sosyal belediyecilik vurgusu da yapan Başkan Çerçioğlu "Aydın'da hiç kimse soğuktan üşümez, karnı aç yatağa girmez; çünkü biz varız. Her zaman sizlerin yanında olduk. Hiç kimseyi namerde muhtaç etmedik, etmeyiz de. Önümüzdeki dönemde de sizlerin desteğiyle Yenipazar'a Yüsran Başkan'la birlikte hizmet vereceğiz" dedi.

Vatandaşlara seslenen Denizli Milletvekili Karaca "Biz Denizli'den Aydın'a hep imrenerek bakıyoruz. Denizli'de bir Topuklu Efemiz yok. Denizli'de çiftçiyi, üreticiyi, esnafı destekleyen bir belediyemiz yok. Sizler ne şanslısınız ki tüm Türkiye'nin gıptayla baktığı Özlem Başkan'ı ve onun belediyecilik anlayışına oy vereceksiniz" diye konuştu.

Daha sonra Başkan Çerçioğlu ve Başkan Erden, yanlarındaki heyetle birlikte vatandaşlara baharın habercisi çiçeklerden hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA