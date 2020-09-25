Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu nereli, kaç yaşında? Özlem Çerçioğlu hangi partiden?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu biyografisi merak ediliyor. Çerçioğlu, Nazilli'd doğdu ve eğitimini de burada tamamladı. Ardından Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Özlem Çerçioğlu evli mi?

Özlem Çerçioğlu kim? Üniversite eğitimi sonrası yurt dışında çalışmalar yürüten Özlem Çerçioğlu, New York'ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak çalıştı. Sanayi alanında da yer alan Çerçioğlu, 2002'de CHP Aydın Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Özlem Çerçioğlu özgeçmişi...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

Başarılı siyasetçi Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünden mezun oldu. Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında çalışmalar yürüttü. New York'ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı.

Özlem Çerçioğlu, 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı. 22 Temmuz 2007'de 23. Dönem CHP Aydın Milletvekili olarak yeniden seçildi. TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu üyesi olarak görev yaptı.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde partisinin ve Aydın'ın ilk bayan Belediye Başkanı seçildi, belediye başkanlığı yapmak üzere milletvekilliğinden istifa etti. 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Aydın'ın Büyükşehir olmasıyla Aydın'ın ilk bayan Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Halen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Özlem Çerçioğlu,Ercan Çerçioğlu ile evli ve 2 çocuk annesidir, İngilizce bilmektedir.