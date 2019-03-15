Özlem Çerçioğlu, Bozdoğan Seçim Ofisini Açtı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, seçim ofisi açılışı için gittiği Bozdoğan'da binlerce vatandaş tarafından coşkuyla karşılandı.

Çiftçinin, üreticinin halinden en iyi kendilerinin anladığını söyleyen Başkan Çerçioğlu, Ege Yem'den Aydınlı üreticilerin yüzde 20 daha ekonomik yem satın alabildiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu "Ben vatandaşı memnun edebilirsem rahat uyuyabilirim. Aydın'da yaşayan hiç kimseyi namerde muhtaç etmedim, etmeyeceğim" diye konuştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Salim Tümer Apaydın'la birlikte vatandaşlarla buluşan Başkan Çerçioğlu kendisini karşılayan çoğunluğu kadın binlerce Bozdoğanlıyı "Bu ne güzel Bozdoğan. Anlaşılıyor ki kadınlar bu işe el koymuş" diyerek selamladı.

Bozdoğan'a Büyükşehir Belediyesi'nin 75 milyon liralık yatırım yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, Bozdoğan'da hizmet binası, yerel tarım ürünleri serası, katı atık tesisini yaptıklarını söyledi.

Arapapıştı Kanyonu'nun faaliyete geçmesiyle birlikte kanyonu 100 bin yerli turistin ziyaret ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu "Dile kolay 100 bin ziyaretçi. Bozdoğan'ı, Arapapıştı'yı tanımayan kalmadı" dedi. Kanyondaki gezi teknelerinin de yenileriyle değiştirileceğini belirten Başkan Çerçioğlu "İleriki günlerde kamp alanlarını, yürüyüş yollarını yapacağız. Yeni tekneler alıyoruz ve küçük tekneleri kaldıracağız. Bir ay sonra onlar da işlemeye başlayacak. Arapapıştı sayesinde bölgedeki esnafımıza çok ciddi bir ekonomik katkı sağlıyoruz. Arapapıştı, köylerimizdeki gençler için iş sahası oldu, kadınlarımıza iş sahası açıldı" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin Bozdoğan'a 310 kilometre yol yaptığını, ASKİ'nin de 166 kilometre hat çalışması yaptığını hatırlatan Başkan Çerçioğlu, "Sizler bizim ne kadar çok çalıştığımızı biliyorsunuz" dedi. "Tümer başkanın bütün projelerinin arkasındayım bütün projelerini destekliyorum" ifadesini kullanan Başkan Çerçioğlu "Biz Tümer başkanımla beraber tekrar sizlere hizmet etmek istiyoruz" dedi.

Aydın ekonomisinin tarıma dayalı olduğunu, son dönemde elektrik, gübre gibi girdi kalemlerine gelen zamlar yüzünden üreticinin zor durumda olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu "Üreticilerimize destek olmak için yem fiyatlarını yüzde yirmi düşürdük. Ege Yem'de bundan sonra yemi piyasadan yüzde yirmi daha ucuza alabileceksiniz" dedi.

Seçim ofisinin açılışı Başkan Çerçioğlu ve Başkan Apaydın'ın yanı sıra CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP ile İYİ Parti'nin ilçe yöneticileri tarafından yapıldı.

Başkan Çerçioğlu tüm Bozdoğanlıları da 31 Mart akşamı Aydın Atatürk Kent Meydanı'na davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA