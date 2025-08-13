Özlem Çerçioğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Özlem Çerçioğlu'nun partisinde istifa ederek Ak Parti'ye katılacağı siyaset arenasında geniş yer bulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz" açıklamasını yaptı. Detaylar...

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU AK PARTİ'YE Mİ KATILIYOR?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılacağı iddiaları resmen doğrulandı. AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı'nın kapanış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yarın partimize yeni katılımlar olacak, yolumuza güçlenerek devam ediyoruz." dedi.

AK Gençlik Strateji ve İstişare Kampı Kapanış Programı'nda konuşan Erdoğan, "Yarında partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına her türlü algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu'na yarın rozet takması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konuşmasında 'Aydın' göndermesi de yaptı. Erdoğan salondakilere seslenerek "Ne kadar Aydın var burada, göreyim. Aydın'ı bir göreyim, Aydın'ı." dedi.