Özlem Bayraktar Gökşen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özlem Bayraktar Gökşen'in hayatı ve biyografisi!
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Özlem Bayraktar Gökşen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özlem Bayraktar Gökşen'in hayatı ve biyografisi!

23.03.2021 23:24 | Son Güncelleme: 23.03.2021 23:31
Özlem Bayraktar Gökşen kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özlem Bayraktar Gökşen'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özlem Bayraktar Gökşen geliyor. Peki, Özlem Bayraktar Gökşen kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özlem Bayraktar Gökşen'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Özlem Bayraktar Gökşen kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

ÖZLEM BAYRAKTAR GÖKŞEN KİMDİR?

Özlem Bayraktar Gökşen 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Ekonometri Bölümünden mezun olmuştur. Akabinde California Üniversitesi, Global İş Yönetimi Programını tamamlamıştır. 2006 senesinde Marmara Üniversitesi Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Son olarak doktora eğitimini ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans ve Bankacılık Bölümünde tamamlamıştır.

Özlem Bayraktar Gökşen birçok alanda çalışmıştır. Sırası ile şu şekildedir:

  • Ege Invest Araştırma şirketinde Ekonomist (2001 - 2002)
  • İstanbul Menkul Kıymetler Makroekonomik Araştırma (2002 - 2004)
  • Ekspres Invest (2004 -2007)
  • Capital Türkiye Araştırma Yöneticis ve Baş Ekonomist (2007 -2012)
  • Phillip Capital Türkiye Araştırma Yöneticisi (2013 -2016)
  • Tacirler Yatırım Baş Ekonomisti (2016-Günümüz)
- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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