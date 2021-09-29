Özlem Aras Gürel "Okullar Çocuklarla Güzel"

KARABÜK (Habermetre) - Karabük'te her kesimin her zaman yanında olan ve yaptığı çalışmalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile ilimizde bir sinerji oluşturan Özlem Aras Gürel başlayan eğitim öğretim dönemi dolayısla derslerinde başarılı iki kardeşi ve ailesini evlerinde ziyaret etti. İki kardeşle bir süre sohbet eden Gürel yeni eğitim öğretim yılında başarılar dilediği öğrencilerimize okul ve kırtasiye malzemeleri hediye etti. Özlem Aras Gürel, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "İnşallah okullarımız bir daha kapanmayacak ve tüm öğrencilerimiz Pandemi kurallarına uyarak sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirecekler. Okullarımız çocuklar olmadan mahsundu şimdi eski günlerine kavuştu. Tüm okullarımız cıvıl cıvıl dedi. Kudret ve Ecrin iki başarılı öğrencimiz. İnşallah bu yıl da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi başarılarla dolu bir yılı geride bırakacaklar. "dedi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren aile ve öğrenciler nazik ziyareti ve hediyeler için Özlem Aras Gürel'e teşekkür etti.

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